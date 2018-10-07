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Обвинуваченого в домаганнях суддю Кавано затвердили на посаду у Верховний суд США (фоторепортаж)

02:07, 07 жовтня 2018
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Американський сенат затвердив кандидатуру Бретта Кавано, запропоновану президентом Дональдом Трампом на посаду судді Верховного суду США.

Про це повідомляє "Російська служба ВВС". Рішення далося парламентаріям нелегко. Слухання супроводжували вуличні протести. В ході голосування, присутні скандували "Ганьба!".

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Кандидатуру Кавано підтримала більшість сенаторів (50 проти 48). Президент США Дональд Трамп заявив, що вже в суботу, 6 жовтня, підтвердить призначення Кавано суддею Верховного суду.

Як відомо, три жінки звинуватили Бретта Кавано у сексуальних домаганнях і насильстві під час студентських вечірок у 1980-х роках. Одна з них, професор психології Крістін Форд, дала свідчення в сенаті.

ФБР провело перевірку цих звинувачень, але не знайшло їм підтверджень.

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Теги: #США#Верховний суд