Обвинуваченого в домаганнях суддю Кавано затвердили на посаду у Верховний суд США (фоторепортаж)

Кандидатуру Кавано підтримала більшість сенаторів (50 проти 48). Слухання супроводжували вуличні протести.

Американський сенат затвердив кандидатуру Бретта Кавано, запропоновану президентом Дональдом Трампом на посаду судді Верховного суду США.

Про це повідомляє "Російська служба ВВС". Рішення далося парламентаріям нелегко. Слухання супроводжували вуличні протести. В ході голосування, присутні скандували "Ганьба!".

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Кандидатуру Кавано підтримала більшість сенаторів (50 проти 48). Президент США Дональд Трамп заявив, що вже в суботу, 6 жовтня, підтвердить призначення Кавано суддею Верховного суду.

Як відомо, три жінки звинуватили Бретта Кавано у сексуальних домаганнях і насильстві під час студентських вечірок у 1980-х роках. Одна з них, професор психології Крістін Форд, дала свідчення в сенаті.

ФБР провело перевірку цих звинувачень, але не знайшло їм підтверджень.