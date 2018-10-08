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Екс-держсекретар США назвала Трампа «подарунком» Путіну

01:09, 08 жовтня 2018
Світ
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Дональд Трамп і Володимир Путін / REUTERS

Вона заявила в інтерв'ю американському телеканалу CNN, що Росія з усіх сил намагається придушити американську демократію і намагається посварити Сполучені Штати з їх союзниками, а також припустила, що Трамп бачить «якусь спорідненість із Путіним».

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«І я думаю, що Трамп є подарунком Путіну, в тому сенсі, що він намагається пояснити, чому ми повинні мати справу з цими європейцями або чому ми повинні мати якесь відношення до НАТО», — сказала Олбрайт.

Вона також знайшла протиріччя в тому, як Трамп співпрацює з союзниками з приводу антиросійських санкцій і тим, як американський лідер висловлюється про свого колегу.

У минулому році повідомлялося, що Олбрайт закликала Трампа не зустрічатися з Кім Чен Ином.

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Теги: #подарунок#Дональд Трамп#Володимир Путін