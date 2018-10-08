Європейська народна партія обрала своїм президентом в ПАРЄ поляка Поцея

Двома ключовими кандидатами були голова німецької делегації Нік Андреас та поляк Александр Поцей.

Поляк Александр Пóцей був обраний очільником найбільшої політичної групи в ПАРЄ, Європейської народної партії.

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Як повідомляє ЄвроПравда, посада керівника групи лишилася вакантною після того, як на хвилі корупційного скандалу пішов у відставку тодішній голова групи, румун Чезар Флоріан Преда. Його звинуватили у лобіюванні інтересів Азербайджану, імовірно – за фінансову винагороду.

Нині двома ключовими кандидатами були голова німецької делегації Нік Андреас та поляк Александр Поцей. За підсумками таємного голосування поляк переміг, отримавши 35 голосів, німця підтримали 30 депутатів, що взяли бюлетені.

Поцей представляє партію "Громадянська платформа" та є відносно новим членом ПАРЄ, працює в асамблеї з 2016 року.