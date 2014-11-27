Теракт біля посольства Британії в Кабулі забрав життя п'яти осіб
14:16, 27 листопада 2014Світ
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Поруч з посольством Великобританії у столиці Афганістану терорист-смертник підірвав начинений вибухівкою транспортний засіб.
REUTERS
Внаслідок вибуху є жертви, але представник посольства не має даних про кількість загиблих і поранених, передає радіо "Свобода".
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Поліцейські повідомили, що інцидент стався у східній частині міста, на шосе Кабул-Джелалабад, де розташовані багато іноземних представництв і військових об’єктів. Заступник міністра внутрішніх справ Афганістану заявив, що терорист-смертник перебував на мотоциклі.
За словами очевидців, потужний вибух був чутний у всьому Кабулі.
Як уточнює агенція Reuters, в результаті вибуху загинули 5 осіб, 33 отримали поранення. Відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угруповання "Талібан".
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