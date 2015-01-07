Лікарі відмовили бельгійському серійному вбивці в евтаназії

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на BBC News.

Про причини відмови не повідомляється.

Про те, що засуджений домігся проведення евтаназії через суд, стало відомо 3 січня. При цьому наголошується, що Ван ден Блекен не страждає невиліковним захворюванням. Однак 51-річний чоловік визнає себе небезпечним для суспільства і відчуває психологічні страждання через скоєні злочини.

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Франк ван ден Блекен був засуджений до довічного ув'язнення за зґвалтування і вбивство 19-річної дівчини більше 20 років тому. Тоді його визнали неосудним. Через сім років, вийшовши з лікарні, він здійснив ще три вбивства, після чого був засуджений на довічний термін.

Бельгійські власті дозволили евтаназію в 2002 році. Її застосовують у випадках, коли пацієнт страждає невиліковною і постійною фізичною хворобою або захворюванням психіки.