Литва хоче зупинити трансляцію російських каналів за викривлення інформації про Україну

Винесені рішення щодо трьох телеканалів, пише Українська правда з посиланням на Delfi.

Найжорсткіше рішення ухвалене щодо телеканалу Ren TV Baltic (Литва). Офіційний сайт КТР повідомляє про рішення зупинити трансляцію телеканалу строком на три місяця.

"Канал порушив правила і це підтверджено висновками експертів", - заявив голова КТР Едмунд Вайтекунас.

Заборона комісії не є автоматичним, потрібно також судове рішення, уточнює Delfi. Вільнюський окружний адміністративний суд повинен санкціонувати його протягом 72 годин.

Телеканали РТР-Планета та НТВ-Мир так само визнані порушниками, однак вони зареєстровані для мовлення на всій території ЄС, а не лише в Латвії, через це щодо них буде застосована інша процедура.

"Ми зустрінемося з керівництвом каналів та запропонуємо мирне вирішення суперечки. Вимога комісії така: ці канали мають публічно визнати, що поширювали викривлену інформацію", - повідомив голова КТР.

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У разі відмови названих телеканалів Вільнюс ініціює перемовини з ЄС щодо припинення їх мовлення на всій території Євросоюзу.

Експерти комітету констатували низку порушень. "Тенденційно і одностороннє була представлена інформація про події останнього часу в Україні, роздувалася війна і ненависть до українців та законної української влади, суверенітету України, а також до країн ЄС і НАТО, які підтримують суверенітет і територіальну цілісність України", - йдеться, зокрема, у висновку КТР щодо каналу Ren TV Baltic (Литва).