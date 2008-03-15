Росія пропонує НАТО допомогу в Афганістані в обмін на відмову Україні

Президент Росії Володимир ПУТІН готовий допомогти країнам НАТО в бойових діях в Афганістані в обмін на відмову Україні й Грузії в прийомі до Альянсу.

Як передає радіостанція «Эхо Москвы», про це пише впливова польська «Газета Виборча». Вона при цьому посилається на джерела в НАТО і в європейських столицях.

За інформацією видання, на недавніх переговорах із канцлером ФРН Ангелою МЕРКЕЛЬ В.ПУТІН навіть запропонував направити російські підрозділи до Афганістану.

Також, за цими даними газети, В.ПУТІН готовий створити транспортний коридор для переправлення військ НАТО з Європи до Афганістану.