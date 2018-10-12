Юнкер висловив надію на укладення угоди щодо Brexit до кінця осені
23:28, 12 жовтня 2018Світ
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Він також додав, що в даний час сторони знаходяться на фінальній стадії.
Ілюстрація / REUTERS
Глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що сподівається на укладення угоди про умови виходу Великобританії з Євросоюзу до кінця осені.
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За його словами, він сподівається на укладення угоди щодо Brexit в рамках жовтневої або можливої зустрічі глав країн ЄС. Про це повідомляє Le Monde.
Він також додав, що в даний час сторони знаходяться на фінальній стадії.
Раніше повідомлялося, що в Британії назвали терміни досягнення угоди з ЄС по Brexit.
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