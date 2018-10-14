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Трамп допустив відставку глави Пентагону

22:10, 14 жовтня 2018
Світ
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Джеймс Меттіс / REUTERS

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Журналіст телеканалу CBS запитав в Трампа, чи не йде Меттіс у відставку. Президент зазначив, що така можливість не виключена.

«Я не знаю... Він мені цього не казав. У нас чудові стосунки, ми обідали два дні тому. Але, може, він і піде», - сказав Трамп.

Американський лідер підкреслив, що Меттіс «в деякому сенсі демократ», тобто дотримується опозиційних поглядів.

«Він може піти. Я маю на увазі, що в якийсь момент всі йдуть. Всі. Люди йдуть. Це Вашингтон», - додав Трамп.

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Теги: #Трамп#Пентагон