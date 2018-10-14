Трамп допустив відставку глави Пентагону

Американський лідер підкреслив, що Меттіс «в деякому сенсі демократ», тобто дотримується опозиційних поглядів.

Президент США Дональд Трамп вважає можливим, що міністр оборони Сполучених Штатів Джеймс Меттіс піде у відставку.

Читайте такожГлава Пентагону скасував візит до Китаю на тлі погіршення відносин між країнами - CNN

Журналіст телеканалу CBS запитав в Трампа, чи не йде Меттіс у відставку. Президент зазначив, що така можливість не виключена.

«Я не знаю... Він мені цього не казав. У нас чудові стосунки, ми обідали два дні тому. Але, може, він і піде», - сказав Трамп.

Американський лідер підкреслив, що Меттіс «в деякому сенсі демократ», тобто дотримується опозиційних поглядів.

«Він може піти. Я маю на увазі, що в якийсь момент всі йдуть. Всі. Люди йдуть. Це Вашингтон», - додав Трамп.