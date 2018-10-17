Ілона Маска відсторонили на три роки від керівництва Tesla

Маск заплатить $20 млн штрафу.

Засновник компанії Tesla Ілон Маск і комісія з цінних паперів та бірж США прийшли до мирової угоди.

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Про це повідомляє Reuters. Із угоди випливає, що Маск заплатить $20 млн штрафу. Також три роки він не зможе обіймати посаду голови ради директорів. Інформація про те, що сторони укладуть таку угоду надходила раніше, однак тоді вона не була офіційно оформлена. Конфлікт між Маском і комісією стався через його твіти про можливий вихід Tesla з біржі, які вплинули на вартість акцій компанії.

Також раніше повідомлялося, що головний виконавчий директор 21st Century Fox Джеймс Мердок, молодший син медіамагната Руперта Мердока, може змінити Маска в раді директорів Tesla. Пізніше сам Маск спростував цю інформацію.