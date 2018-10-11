Стало відоме ім'я можливого наступника Маска на посаді голови ради директорів Tesla

Ілон Маск в даний час поєднує виконавчі і представницькі функції.

Головний виконавчий директор 21st Century Fox Джеймс Мердок, молодший син медіамагната Руперта Мердока, може змінити Ілона Маска на чолі ради директорів Tesla.

За даними видання Financial Times, дві людини підтвердили, що саме Мердок є головним претендентом на посаду глави Tesla, ще одне джерело повідомило, що інші варіанти ще не виключені.

Підкреслюється, що Маск в даний час поєднує виконавчі і представницькі функції, і він продовжить залишатися головою правління, тобто виконавчим головою Tesla.

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Газета зазначає, що Мердок має намір покинути свій пост в 21st Century Fox по завершенні продажу частини активів компанії Walt Disney. Очікується, що він обійме посаду фактичного голови компанії в середині листопада.

Джеймс Мердок увійшов до складу керівників Tesla як один з двох незалежних директорів. Мердок, пише FT, вже повідомив Маску про своє бажання отримати нову посаду в компанії.

Раніше CNBC розповіла, що Маска змусили покинути пост голови правління Tesla.