Каталонія виступила з ініціативою щодо ліквідації монархії в Іспанії

Барселона вважає монархію застарілою.

У п'ятницю, 26 жовтня, міська рада Барселони прийняла резолюцію із закликом ліквідувати монархію в Іспанії.

Як повідомляє "Новое время" з посиланням на El Nacional, резолюція "засуджує позицію короля Феліпе VI і його втручання в каталонський конфлікт" і "підтримує ліквідацію застарілого й антидемократичного інституту монархії".

Нагадаємо, що 1 жовтня 2017 року у Каталонії пройшов невизнаний Іспанією і Євросоюзом референдум про незалежність регіону. Каталонська влада заявила, що за вихід проголосувало 90,18%, проти - 7,83% при явці 43,03%.

27 жовтня 2017 року парламент Каталонії оголосив про незалежність від Іспанії, незважаючи на протест з боку офіційного Мадрида.

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Слідом за рішенням каталонського парламенту Верхня палата парламенту Іспанії скасувала повноваження автономного уряду Каталонії, а уряд Іспанії розпустив парламент і уряд Каталонії.

1 серпня 2018 року новий соціалістичний уряд Іспанії вперше з 2011 року провів переговори з представниками Каталонії. Представники Каталонії порушили питання про можливість проведення нового референдуму про незалежність і закликали звільнити сепаратистів, яких утримують у в'язниці після невдалої спроби відокремитися від Іспанії в 2017 році.