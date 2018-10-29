В Індонезії в морі знайшли уламки літака

Уламки були виявлені поблизу того місця, де літак авіакомпанії Lion Air зник зі зв'язку з авіадиспетчерами.

На борту літака Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Lion Air, що виконував внутрішній рейс JT610 з Джакарти, знаходилися 188 людей.

Літак впав через 13 хвилин після вильоту і потонув в Яванському морі, передає Reuters.

За словами представника рятувальних служб Юсуфа Латіфа, екіпаж буксира, що виходив з порту, бачив падаючий літак.

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За словами представника державної енергетичної компанії, неподалік від морського нафтопереробного заводу були виявлені уламки літака, в тому числі пасажирські крісла, а також речі людей.

Уламки були виявлені поблизу того місця, де літак Lion Air зник зі зв'язку з авіадиспетчерами.

Як повідомляв УНІАН, пасажирський літак Boeing 737 MAX 8 індонезійської авіакомпанії Lion Air розбився незабаром після вильоту з Джакарти. Літак, який здійснював внутрішній рейс з Джакарти в Панкалпінанг, впав у море через 13 хвилин після зльоту.