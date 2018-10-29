Меркель відмовилася балотуватися в канцлери

Меркель не прагнутиме переобратися на посаду голови ХДС, але хоче залишитися канцлером до 2021 року.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель не прагнутиме переобратися на посаду голови консервативної партії Християнсько-демократичний союз, яка сформувала блок з Християнсько-соціальним союзом, але хоче залишитися канцлером до 2021 року.

Як повідомили джерела з партії Християнсько-демократичного союзу, Меркель заявила консервативним лідерам у понеділок, що вона не прагнутиме переобратися на посаду лідера партії. Про це повідомляє Reuters.

Також зазначається, що канцлер Німеччини Ангела Меркель не збирається балотуватися на пост голови уряду країни на наступних виборах.

Це передвіщає про початок завершення її 13-річного періоду домінування у європейській політиці.

Читайте такожМеркель змінила курс на імпорт газу зі США - ЗМІ

64-річна Меркель є головою Християнсько-демократичного союзу з 2000 року, на чолі якого вона стала у 2005 році канцлером Німеччини.

Джерела з партії повідомили, що Меркель хоче залишатися на посаді канцлера до 2021 року, коли мають відбутися наступні федеральні вибори.

Цю ж інформацію підтверджує агентство DPA з посиланням на джерела, повідомляє Deutsche Welle.

За інформацією джерел, Меркель не балотуватиметься на наступних виборах до німецького парламенту. Крім того, вона не має наміру обіймати жодні позиції Євросоюзу в Брюсселі.

Речник канцлера Штеффен Зайберт підтвердив, що Мекерль планує очолювати німецький уряд до кінця своєї каденції 2021 року.

Водночас німецькі ЗМІ зазначають, передбачити, чи втримається Меркель на посаді канцлера, залишивши пост голови своєї партії, зараз складно.

Також зазначається, що відмова від посади голови партії у подальшому підірве авторитет Меркель, який вже зазнав цього року удару після двох невдач на регіональних виборах, і близькі союзники втрачають свою роль лідерів у її консервативній парламентській групі.