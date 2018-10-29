Ассанж заявив про намір Еквадору видати його США

Раніше адвокат Ассанжа заявив, що він готовий здатися британській владі.

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж заявив, що влада Еквадору має намір перестати переховувати його в своєму посольстві і хочуть видати його в Сполучені Штати.

Дану заяву Ассанж зробив під час відеоконференції, яка пройшла в рамках судових слухань по судовій справі проти Еквадору. Про це повідомляє Reuters.

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Позов на еквадорського міністра закордонних справ за розголошення конфіденційних даних подали адвокати засновника WikiLeaks.

Раніше адвокат Ассанжа заявив, що він готовий здатися британській владі.