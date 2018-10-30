Генсек НАТО закликав Росію дотримуватися ракетного договору

За його словами, в питанні про ДРСМД слід пам'ятати, що проблема полягає в розробці Росією нових ракет.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг закликав Росію виконувати Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

"Жоден договір не може бути ефективним, якщо його дотримується лише одна сторона", - заявив Столтенберг на прес-конференції у норвезькому місті Бюнесете, пише DW.

За його словами, в питанні про ДРСМД слід пам'ятати, що проблема полягає в розробці Росією нових ракет. "У Європі немає нових американських ракет, зате з'являється все більше російських - ракет, здатних стати носіями ядерних боєголовок", - нагадав Столтенберг.

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Він підкреслив, що всі країни НАТО висловили стурбованість у зв'язку з новими російськими ракетами, оскільки це озброєння піддає небезпеці Договір про ліквідацію РСМД. "Ми не хочемо нової холодної війни і нової гонки озброєнь, тому нам слід працювати над поліпшенням відносин з Росією", - заявив Йенс Столтенберг. Однак навіть без поліпшення альянсу доведеться регулювати складні відносини з Москвою, що означає "більше військового контингенту, більше навчань, більш напружену обстановку", зазначив глава Північноатлантичного альянсу.

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп 20 жовтня заявив про намір розірвати з Росією договір про РСМД. При цьому Трамп допустив можливість укладення нового договору, якщо його третім учасником стане Китай.