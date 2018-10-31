У посольстві Ватикану в Римі знайшли людські останки

Поліція розслідує інцидент.

У посольстві Ватикану в Римі виявили людські останки. Фрагменти кісток знайшли під час реструктуризації роботи над прибудовою до посольства Святого Престолу.

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Про це повідомляє Reuters. Місцеві ЗМІ пов'язали знахідку із зникненням двох п'ятнадцятирічних дівчат у Римі в 1983 році. Можливо, це останки однієї з них.

В той рік з різницею трохи більше місяця безслідно зникли дочка громадянина Ватикану Емануела Орланді і дочка власника одного зі столичних барів Мірелла Грегорі.

Поліція розслідує інцидент.