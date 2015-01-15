У США помер ще один "ковбой Marlboro"

У США помер Даррелл Х'ю Вінфілд (Darrell Hugh Winfield), який грав ковбоя Мальборо в серії рекламних роликів, які пропагують куріння як заняття для справжніх чоловіків. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Associated Press.

85-річний чоловік помер у понеділок, 12 січня, в своєму будинку в Рівертоні (штат Вайомінг). Причина смерті не уточнюється. У нього залишилися дружина і шестеро дітей.

Вінфілд став обличчям сигарет Marlboro наприкінці 1960-х років і продовжував зніматися в рекламних роликах Philip Morris International до кінця 1980-х років. Агентство Leo Burnett, яке розробляло рекламну кампанію для тютюнового гіганта, знайшло чоловіка на одному з ранчо в західному Вайомінгу, де він працював.

Читайте такожУкраїнці до 30 років стали менше палити - експерт

На початку 2014 року в Каліфорнії від хвороби легенів помер Ерік Лоусон, який також знімався в рекламі Marlboro. Раніше від захворювань, пов'язаних з курінням, померли інші моделі компанії. У 1995 році від раку легень помер Девід Маклін, а в 1987 році від емфіземи помер Девід Міллар.