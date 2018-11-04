У НАТО спрогнозували наслідки війни з Росією

За словами генерал-лейтенанта Яна Брука, Альянс має серйозні логістичні проблеми.

Однією з головних проблем у разі військового протистояння НАТО і Росії є повільний розвиток країн Європи в плані військово-технічного забезпечення.

Таку думку висловив голова Міжнародного військового штабу Альянсу генерал-лейтенант Ян Брук в інтерв'ю Defense News, пише Главред.

"З військової точки зору, звичайно, я б сказав, що війська НАТО не рухаються досить швидко. Звичайно, завжди є елемент того, як швидко ви можете отримати фінансування, побудувати бригади, побудувати дороги", - сказав Брук.

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На його думку, Альянс має серйозні логістичні проблеми - необхідно відремонтувати застарілі залізнодорожні шляхи, збільшити пропускну здатність основних портів, а також знайти магістралі для військової техніки.

"Це велика робота. Але ми повинні бути амбітними, і ми повинні бути гранично ясними у військовому контексті", - зазначив Брук, підкресливши, що НАТО також необхідно отримати дозвіл всіх країн на перетин їх території.

19 жовтня, виступаючи на зустрічі зі своїми прихильниками в штаті Невада глава Білого дому заявив, що має намір вивести США з договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, який в 1987 році підписали Михайло Горбачов і Рональд Рейган.

"Ми нікому не дозволимо порушувати умови цієї угоди", - сказав він.

Пізніше Трамп оголосив про намір нарощувати ядерний арсенал США до тих пір, "поки інші не прийдуть в себе". При цьому глава Білого дому підкреслив, що його коментар адресований Росії і Китаю.