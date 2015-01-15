У центрі Москви затримали кількох активістів

Як передає кореспондент УНІАН, декілька осіб почали скандувати: «Путін - війна!», «Майдан - свобода!». У свою чергу біля сотні агресивно налаштованих прихильників Путіна оточили їх, викрикуючи: «Майдан не пройде!», «Не подобається Росія, забирайся в США!».

Читайте такожНа Манежну площу в Москві прийшли кількасот поліцейських і "тітушок" та один опозиціонерНезважаючи на те, що агресивно поводилися прихильники діючого російського режиму, поліція затримала незгодних з політикою Путіна.

На даний момент велика частина Манежної площі заповнена людьми з чорно-помаранчевими стрічками, які роблять все, щоб заглушити антиурядові гасла. Цю групу людей, а також людей, одягнених у козачу форму, поліція не чіпає.