США і Південна Корея розпочали перші за півроку спільні морські навчання

Ці навчання є першими, які країни проводять з червня 2018 року.

Сполучені Штати і Південна Корея почали проводити спільні військово-морські маневри.

Як зазначається, ці навчання є першими, які країни проводять з червня 2018 року. Про це повідомляє «Ренхап».

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Влітку вони були припинені для запобігання загрозі зриву денуклеаризації Північної Кореї.

Згідно наявної інформації, навчання триватимуть два тижні. У них задіяні катери-амфібії, а також беруть участь близько 500 військових.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати і Південна Корея 5 жовтня вперше за півроку проведуть спільні морські військові навчання.