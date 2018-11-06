В Іраку виявили понад 200 масових поховань жертв "Ісламської держави"

Уточнюється, що в цих місцях може бути поховано від 6000 до більш ніж 12000 жертв.

На частині території Іраку, яка перебувала під контролем бойовиків «Ісламської держави», було виявлено понад 200 масових поховань.

Читайте такожЗМІ назвали країну, яка стане наступною жертвою "Ісламської держави"

Про це йдеться в доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини. Уточнюється, що в цих місцях може бути поховано від 6000 до більш ніж 12000 жертв.

Серед похованих - жінки, діти, люди з обмеженими можливостями, діючі та колишні члени іракських збройних сил і поліції і деякі іноземні співробітники.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Афганістані бойовики «Ісламського держави» жорстоко розправилися з п'ятнадцятьма талібами в той момент, коли вони здійснювали намаз в будинку одного з своїх командирів в провінції Сарі-Куль на півночі країни.