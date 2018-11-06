этот материал доступен на русском

В Іраку виявили понад 200 масових поховань жертв "Ісламської держави"

18:22, 06 листопада 2018
Світ
288 0
REUTERS

Читайте такожЗМІ назвали країну, яка стане наступною жертвою "Ісламської держави"

Про це йдеться в доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини. Уточнюється, що в цих місцях може бути поховано від 6000 до більш ніж 12000 жертв.

Серед похованих - жінки, діти, люди з обмеженими можливостями, діючі та колишні члени іракських збройних сил і поліції і деякі іноземні співробітники.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Афганістані бойовики «Ісламського держави» жорстоко розправилися з п'ятнадцятьма талібами в той момент, коли вони здійснювали намаз в будинку одного з своїх командирів в провінції Сарі-Куль на півночі країни.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Ірак#Ісламська держава