Кілька країн ЄС створили коаліцію європейських збройних сил

За словами президента Франції Еммануеля Макрона, "європейська армія" покликана зменшити залежність від США.

У Парижі у середу, 7 листопада, дев'ять країн ЄС створили Коаліцію європейських збройних сил.

Німеччина, Бельгія, Великобританія, Данія, Естонія, Нідерланди, Іспанія і Португалія дали "зелене світло" ініціативи на чолі з французами, передає dt.ua з посиланням на Reuters.

Передбачається, що члени коаліції будуть співпрацювати в області планування, аналізу нових військових і гуманітарних криз, а також можливих військових заходів у відповідь на ці кризи.

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"В умовах, коли загрози і потрясіння геополітичного або кліматичного характеру множаться, ініціатива повинна направити сигнал про те, що Європа готова, що Європа здатна", - сказав офіційний представник міністерства оборони Франції.

За словами президента Франції Еммануеля Макрона, "європейська армія" покликана зменшити залежність від США.

Нагадаємо, напередодні президент Франції Еммануель Макрон закликав створити «справжню європейську армію», яка дозволить Євросоюзу захистити себе від низки загроз: від Дональда Трампа до Володимира Путіна.