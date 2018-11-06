Макрон закликав створити армію Європи для оборони від Путіна і Трампа

Обох загрозливих лідерів французький президент чекає в Парижі.

Президент Франції Еммануель Макрон закликав створити «справжню європейську армію», яка дозволить Євросоюзу захистити себе від низки загроз: від Дональда Трампа до Володимира Путіна.

Про це пише The Independent нагадуючи, що французький президент просуває ідею створити європейський оборонний союз відколи він зайняв свою посаду минулого року. Однак, поки його зусилля не увінчалися великим успіхом.

«Ми повинні захистити себе від Китаю, Росії, і навіть США», - сказав Макрон в ефірі французького радіо Europe 1.

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«Коли я бачу, як президент Трамп оголошує про намір вийти з головного договору про ядерне роззброєння, який був укладений після ракетної кризи у 1980-х роках, яка сколихнула Європу, хто буде головною жертвою? Європа і її безпека», - наголосив президент Франції.

Він додав, що європейцям не вдасться захистити себе без створення справжньої європейської армії.

«Нам потрібна Європа, яка краще може захистити себе сама, незалежно від США, у більш суверенний спосіб», - підкреслив він.

Ці коментарі Макрон зробив у Вердені на північному сході Франції в рамках тижневого святкування кінця Першої світової війни. У неділю в Парижі відбудеться урочиста церемонія, яку відвідають як президент США Дональд Трамп, так і російський автократ Володимир Путін.