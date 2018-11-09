Візок-коляску і копію дисертації Стівена Хокінга продали на аукціоні

Доходи від продажу лота підуть фонду Стівена Хокінга та англійській Асоціації хвороби рухового нейрона.

Крісло-коляску британського вченого Стівена Хокінга продали на аукціоні Christie's за 296 тисяч фунтів стерлінгів (близько 390 тисяч доларів).

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Мова йде про крісло з мотором, яким Хокінг користувався у кінці 1980-х і початку 1990-х років, передає Медуза з посиланням на Associated Press.

Доходи від продажу лоту підуть фонду Стівена Хокінга та англійської Асоціації хвороби рухового нейрона.

Одна з п'яти відомих копій дисертації Хокінга 1965 року з підписом «Ця дисертація - моя оригінальна робота» була продана за майже 585 тисяч фунтів (понад 760 тисяч доларів).

Раніше УНІАН повідомляв, що перед аукціоном одна з п'яти копій докторської дисертації на тему «Властивості всесвітів, що розширюються» оцінювалася в суму від $130 тис. до $195 тис. Стартова ціна інвалідного крісла вченого - від $13 тис. до $19,5 тис.

Нагадаємо, відомий фізик-теоретик помер 14 березня цього року у віці 76 років.