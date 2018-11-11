Меркель та Макрон закликали до єдиного підходу для відстоювання миру в світі

Канцлер Німеччини та президент Франції критикують політику ізоляціонізму у вирішенні глобальних проблем.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон закликають до єдиного підходу для відстоювання миру в світі.

Як повідомляє Reuters, про це вони заявили на відкритті «Паризького форуму заради миру».

Лідери Німеччини та Франції закликали до єдиного підходу для закріплення миру в усьому світі на форумі у Парижі, який відвідали десятки голів держав і урядів, однак президент США Дональд Трамп був відсутній на цьому заході.

Меркель відкрила форум, який розпочався після церемонії з відзначення сторіччя завершення Першої світової війни. Голова німецького уряду попередила, що "обмежений" націоналізм зміцнює позиції у Європі та за її межами.

Зокрема, вона наголосила, що викликає тривогу в деяких країнах готовність сприяти розвитку особистих інтересів та ігнорувати зв'язок, на яких підтримується мир з часу завершення Другої світової війни.

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"Сьогодні більшість викликів не можуть бути врегульованими однією державою самостійно, однак разом. З цієї причини нам потрібен спільний підхід", - зазначила Меркель.

"Якщо ізоляція не була рішенням 100 років тому, як вона може ним стати у такому взаємопов'язаному світі?", - підкреслила німецький канцлер.

Президент Франції сподівається, що форум заради миру в Парижі допоможе уникати потраплянню у пастки минулого шляхом сприяння розвитку політики мультилатералізму (багатосторонності). Макрон прагне продемонструвати це завдяки можливості сили примирення після того, як сто років тому Європа була розірвана одним із найкровопролитніших конфліктів в історії.

Як зазначає видання, президент США Дональд Трамп, який відстоює політику "Америка перш за все" і раніше заявив, що пишається бути націоналістом, зі зневагою поставився до цього форуму. Його літак відбув із Парижа у Вашингтон одразу ж після початку форуму.

Макрон неодноразово закликав до "спільних дій" у врегулюванні криз, починаючи від навколишнього середовища, ісламістської войовничості, ядерного нерозповсюдження, продовжуючи антисемітизмом.

"Чи стане сьогоднішній день символом довготривалого миру або останнім моментом єдності до того, як світ сповзе до більшого безладу? Це залежить виключно від нас", - резюмував Макрон.