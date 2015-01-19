У вірменський Гюмрі, де солдат РФ розстріляв цілу родину, екстрено вводять внутрішні війська - ЗМІ

До вірменського міста Гюмрі, де сьогодні померла дитина, поранена російським солдатом, в екстреному порядку вводять внутрішні війська.

Про це повідомляє "Новая газета" з посиланням на власні джерела.

Керівництво силовиків Вірменії вважає, що звістка про смерть шестимісячної дитини з сім'ї Аветисян, про що стало відомо кілька годин тому, може спровокувати нові масові виступи. Також до Гюмрі направляється глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін.

Раніше джерело видання в уряді Вірменії повідомило, що судовий процес над солдатом Валерієм Пермяковим, який вбив родину Аветисян, пройде на території Вірменії, проте судитиме його російський Військовий суд. Після винесення вироку злочинця відправлять до Росії для відбування покарання.

Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає, рішення начебто досягли на двосторонніх переговорах. Відомо, що Олександр Бастрикін, голова Слідчого комітету Росії, прибув сьогодні в Єреван.

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Глава поліції Вірменії Володимир Гаспарян в інтерв'ю одній з радіостанцій заявив про те, що вірменська сторона володіла інформацією про місцезнаходження Пермякова - на вірмено-турецькому кордоні - за дві години до його арешту. Туди нібито були спрямовані 35 вірменських поліцейських.

На думку Річарда Кіракосяна, керівника вірменського Центру регіональних досліджень, це вказує, що вірменська сторона бажала, щоб злочинця спіймали російські військові. Якби його затримали вірменські поліцейські й потім передали його російським - це було б ще більш принизливо (для уряду - Ред.).