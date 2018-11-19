Макрон: Європа має "відкрити нову сторінку" та стати більш сильною і самостійною

Після виступу у Бундестазі Еммануель Макрон провів зустріч з канцлеркою ФРН Ангелою Меркель.

Президент Франції Еммануель Макрон під час свого першого виступу в німецькому Бундестазі у Берліні присягнувся у "непохитності" німецько-французької дружби та вимагав більшого суверенітету Європи.

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"Європа, та передусім німецько-французький дует у ній, зобов'язані утримати світ від скочування в хаос та вивести його на мирний курс. Тому Європа повинна стати більш сильною і самостійною", - заявив Макрон у Бундестазі в неділю, 18 листопада, цитує агентство dpa, передає DW.com.

За його словами, заради цього Європа повинна "відкрити нову сторінку" і взяти на себе більше відповідальності за свою оборону та безпеку. І для цього Європі потрібно більше суверенітету, наголосив Макрон, який виступив перед німецькими депутатами під час відзначення у Бундестазі Дня народної скорботи.

Після виступу у Бундестазі Еммануель Макрон провів зустріч з канцлеркою ФРН Анґелою Меркель (Angela Merkel ). Як зазначили лідери двох держав перед початком переговорів, головні теми, які вони мають намір обговорити на зустрічі, стосуються підготовки до грудневого саміту ЄС та планів реформування Євросоюзу, що їх політики узгодили в червні. Серед питань для обговорення: майбутнє Єврозони, реагування на розвиток цифрових технологій, міграційна політика, створення європейської армії.