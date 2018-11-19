EUObserver: Фальшиві «вибори» на Донбасі викрили кишенькових політиків Росії в ЄС

Більшість з них часто підігрували Кремлю, щоб виправдати «фейкові» вибори в самій РФ.

Різного роду політики ЄС від правих радикалів до лівих минулого тижня опинилися на окупованих військами Росії територіях України, щоб вихваляти там місцевих маріонеток Москви.

Пропагандистська кампанія для зміцнення окупації почалася на тлі того, як російські військові посилюють свої позиції, граючи на нервах натяками про можливу ескалацію, пише EUObserver. Тьєрі Маріані був колись міністром транспорту Франції від «Республіканської партії». А тепер він став одним з найбільш поважних політиків, яких Москва використала на Сході України.

Читайте такожРосія витрачає на "ЛДНР" близько $2 мільярдів на рік - екс-радник Путіна

Французький політик разом з 81 громадянином інших країн виступав на телебаченні і стверджував, що так звані «вибори» в самопроголошених «ДНР» і «ЛНР» нібито пройшли нормально. Здебільшого роль «спостерігачів» грали росіяни. Але в окупованих українських містах з’явилися ще чотири члени «Республіканської партії» Франції, а також два колишні депутати країни. До них також приєдналися представники шести дрібніших правих партій з країн Бельгії, Угорщини, Німеччини й Італії: Vlaams Belang, Jobbik, AfD, Forza Italia і «Ліга». Крім того, Москві підігрували представники німецьких лівих з Die Linke і грецької лівої партії Syriza, яка зараз правляча в Афінах. Грецьку делегацію очолював колишній міністр оборони країни Костас Ісігос.

Однак, в групу європейських політиків на так званих «виборах» входили такі сумнівні особи, як Йоган Бакмен – фінський прокремлівський активіст, який був засуджений до одного року ув’язнення за атаку проти журналіста. Роль «незалежного спостерігача» грав також француз і голова фірми Sokol Holding Хав’є Моро, чия компанія наймає колишніх французьких військових на службу в Росії. Крім політиків, на «вибори» приїхали грецький художник, італієць, який поширює теорії змови, французький бойовик, який воює проти України і співає в донецькому театрі.

Читайте такожРосійський політолог розповів, як зміниться життя в Донецьку і Луганську після псевдовиборів

Більшість цих людей неодноразово підтримували фальшиві вибори як на окупованих російськими військами територіях України, так і в самій Росії. Їхня роль в тому, щоб робити фальшиві заяви на телебаченні і запевняти, що так звані «голосування» в Донецьку і Луганську не порушують Мінські угоди, домовитися про які допоміг ЄС.

«Їх запросили в «республіки» для створення враження загальної легітимності і нормальності цих так званих «виборів» у очах як російської аудиторії, так і тих, хто живе на захоплених територіях», - пояснив експерт Антон Шеховцов.

Ці політики з ЄС виконували це завдання Москви попри те, що сам союз визнав події в Донецьку і Луганську «незаконними і нелегітимними» через «порушення українського закону і суверенітету». Їхні коментарі суперечать також звітам ООН, в яких вказано, що люди на окупованих Росією територіях «були позбавлені захисту, а також людських прав і свобод». Видання також зауважує, що Маріані також незаконно перетнув український кордон. Він сів на літак з Парижу в Москву, потім поїхав у Ростов-на-Дону, а звідти російські озброєні бойовики супроводили його до готелю в Донецьку. Французький політик запевняє, що він поїхав у місто не для того, щоб допомогти російській пропаганді.