Іспанія погрожує заблокувати угоду щодо Brexit через питання Гібралтару

Іспанія наполягає на тому, щоб Мадрид самостійно вирішував з Лондоном питання про статус Гібралтару. В іншому випадку на саміті ЄС іспанський прем'єр не підтримає угоду.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що Іспанія голосуватиме проти угоди щодо виходу Великобританії з ЄС (Brexit), якщо в її положення про Гібралтар не внесуть зміни.

"Якщо в неділю, 25 листопада, в угоді збережуть поточні умови, ми скажемо "ні", - заявив глава іспанського уряду у вівторок, 20 листопада, повідомляє DW.

Іспанський прем'єр зазначив, що питання Гібралтару є принципово важливим для його країни, і діалог щодо нього повинен відбуватись безпосередньо між Іспанією і Великобританією.

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Раніше глава МЗС Іспанії Жозеп Боррель також заявляв, що Іспанія не прийме угоду щодо Brexit, якщо не буде ясності, як проходитимуть переговори щодо майбутнього статусу Гібралтару.

Гібралтар, що на півдні Піренейського півострова, перейшов до Великобританії в 1713 році за Утрехтським мирним договором. Іспанія потім кілька разів намагалася повернути цю територію. Наприкінці 1960-х років Мадрид вдався до закриття кордону з Гібралтаром і відкрив його повністю тільки в 1985 році, тобто за рік до вступу Іспанії до Європейського економічного співтовариства - попередника ЄС.

Угода про Brexit в нинішній версії є компромісом між Брюсселем та Лондоном, і має бути розглянута на позачерговому саміті ЄС наприкінці листопада. Компромісний зміст цієї угоди викликав у Великобританії урядову кризу.