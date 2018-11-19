Рада ЄС підтримала проект угоди щодо Brexit

Євросоюз ще має прийняти рішення щодо внутрішнього процесу узгодження перехідного періоду.

27 міністрів країн Європейського союзу підтримали проект угоди щодо Brexit.

Про це заявив головний переговірник ЄС Мішель Барньє на брифінгу після зустрічі міністрів, повідомляє Європравда з посиланням на Reuters.

За його словами, міністри в цілому схвалили проект угоди, досягнутої минулого тижня.

"Ми досягли вирішального моменту у цьому процесі, ніхто не повинен забувати про прогрес, який був досягнутий у Брюсселі та Лондоні", - сказав Барньє.

"Зокрема, держави-члени підтримують проект угоди. Європейська сторона ще має прийняти рішення щодо внутрішнього процесу узгодження перехідного періоду", - додав він.

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Як повідомлялося, Мішель Барньє запропонував продовжити перехідний період після виходу Великої Британії з блоку на два роки.

Нагадаємо, остаточний вихід Великої Британії з Євросоюзу запланований на 29 березня 2019 року. Після цього починається 21-місячний перехідний період – до кінця 2020 року. Перехідний період може бути продовжений лише один раз, проте поки невідомо, яка може бути його максимальна тривалість.

23 червня 2016 року британці на референдумі сказали "ні" збереженню членства Великої Британії в складі Європейського Союзу. За вихід країни з ЄС проголосувало 52% виборців, проти – 48%. Шотландія і Північна Ірландія в основному проголосували за збереження членства Сполученого Королівства в ЄС, а Уельс і Англія підтримали Brexit.