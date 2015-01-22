Моралес утретє вступив на посаду президента Болівії

Як передає ТАСС, на загальних виборах 12 жовтня 2014 року Моралес здобув переконливу перемогу, за нього проголосував 61% виборців.

При цьому очолювана ним партія "Рух до соціалізму" зберегла більшість місць у обох палатах парламенту.

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Моралес утретє поспіль вступає на президентську посаду, незважаючи на те, що формально це заборонено Конституцією. Проте, Конституційний суд визнав законність третього мандата, пославшись на те, що в 2009 році в Болівії був проголошений новий Основний Закон, тому перший термін тепер у рахунок не йде.

Після його першої історичної перемоги на виборах у грудні 2005 року новий президент узяв курс на повернення у власність держави приватизованих підприємств стратегічного енергетичного сектора. Іноземні нафтогазові компанії були поставлені перед вибором: перепідписати контракти на менш вигідних для себе умовах або залишити країну. Якщо раніше іноземні компанії отримували 82% прибутку від доходів із видобутку вуглеводнів і лише 18% залишалися болівійській державі, то тепер ситуація кардинально змінилася й левова частка прибутку надходить до бюджету країни.

За час перебування Моралеса при владі дохід на душу населення зріс більш ніж удвічі, а надходження до бюджету з 2006 року збільшилися на 160%. Ці кошти йдуть на будівництво доріг, шкіл і лікарень, а також на різні соціальні програми. Проте, Болівія як і раніше поки залишається найбіднішою країною Південної Америки.

За даними Економічної комісії для Латинської Америки й Карибського басейну (ЕКЛАК), рівень бідності в Болівії знизився з 38 до 18%. Президент відзначив, що уряд планує в найближчі п'ять років скоротити цей показник до 8%. За його словами, з цією метою влада розпочне реалізацію різних програм для найзнедоленіших сімей.