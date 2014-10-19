Ево Моралеса переобрали президентом Болівії на третій термін
15:50, 19 жовтня 2014Світ
0 0
Моралес випередив на 37% найближчого суперника - підприємця Самуеля Доріа Медину від правоцентристського «Фронту національної єдності».
REUTERS
Президент Болівії Ево Моралес переобраний на третій термін з 61% голосів.
Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на верховний виборчий трибунал.
На даний момент оброблено 99,82% бюлетенів.
Читайте також"АвтоКрАЗ" може відкрити підприємство для складання вантажівок у Болівії
Моралес випередив на 37% найближчого суперника - підприємця Самуеля Доріа Медину від правоцентристського «Фронту національної єдності».
Таким чином, його обрано на новий п`ятирічний термін - з 2015 по 2020 роки.
Ево Моралес, перший в історії Болівії президент-індіанець з народності аймара, перебуває при владі з 2006 року. На минулих виборах він здобув 64% голосів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter