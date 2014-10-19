Ево Моралеса переобрали президентом Болівії на третій термін

Президент Болівії Ево Моралес переобраний на третій термін з 61% голосів.

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на верховний виборчий трибунал.

На даний момент оброблено 99,82% бюлетенів.

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Моралес випередив на 37% найближчого суперника - підприємця Самуеля Доріа Медину від правоцентристського «Фронту національної єдності».

Таким чином, його обрано на новий п`ятирічний термін - з 2015 по 2020 роки.

Ево Моралес, перший в історії Болівії президент-індіанець з народності аймара, перебуває при владі з 2006 року. На минулих виборах він здобув 64% голосів.