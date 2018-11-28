У британському парламенті закликали розслідувати зв'язки Порошенка з Медведчуком

Британський депутат заявив, що для прийняття рішення про посилення санкцій проти РФ відносини між Порошенком і Медведчуком повинні бути "повністю розслідувані і розкриті".

Британський депутат Мартін Докерті-Х'юз закликав уряд вивчити зв'язки президента України Петра Порошенка з Віктором Медведчуком, який є кумом російського президента Володимира Путіна.

З відповідною заявою він виступив 27 листопада в ході екстрених дебатів з приводу російської агресії в Азовському морі.

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"На тлі незаконних та аморальних вчинків Російської Федерації в Україні президент України заграє з воєнним станом. Повноваження, які отримують з введенням воєнного стану, рідко віддають добровільно, і неконсолідовані демократії, які отримують їх, рідко виживають.

У цьому контексті, чи може міністр запевнити палату, що зв'язки між президентом України і правою рукою Володимира Путіна Віктором Медведчуком будуть повністю розслідувані і розкриті, і ми, як член Європейського Союзу, яким ми ще є, будемо підштовхувати іншу частину Європейського Союзу до спільних дій і посилення санкцій проти Російської Федерації ", - сказав парламентарій.

Молодший міністр закордонних справ Великобританії Алістер Барт відповів: "Ми вітаємо те, що сказав президент у зв'язку з обмеженням цих повноважень, і ми дуже ретельно стежимо за наслідками та ефектом, які можуть бути".

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Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і двох катерах "Бердянськ" і "Нікополь", яка здійснювала плановий перехід з порту Одеса до порту Маріуполь.

У командуванні ВМС України зазначили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь була проінформована російська сторона у відповідності з міжнародними нормами в цілях забезпечення безпеки судноплавства.

Російський прикордонний корабель "Дон" протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого він був пошкоджений. Крім того, при виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися в Одесу, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку. Шестеро українських військовослужбовців отримали поранення, 24 українських військовослужбовців були захоплені в полон.