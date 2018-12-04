ЄС просить Facebook, Twitter і Google звітувати про російську дезінформацію - ЗМІ

Звернення до технологічних компаній стане частиною плану дій щодо боротьбе з фейковими новинами.

Європейська комісія планує попросити соціальні медіа-платформи, в тому числі Facebook, Twitter і Google, надавати щомісячні звіти про кампанії з дезінформації, які проводить Росія, напередодні виборів до Європарламенту в травні наступного року.

Про це Politico повідомили два неназваних європейських посадовці, передає Європравда.

Звернення до технологічних компаній стане частиною плану дій щодо боротьбе з фейковими новинами. План дій, як очікується, буде представлено в середу.

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Єврокомісія попросить Facebook та інші компанії надати звіти з січня по травень, сказав один з посадовців.

Європейська комісія планує публікувати ці звіти, щоб інформувати європейських виборців про те, як іноземні суб'єкти намагаються впливати на їхній голос.

План дій, який буде представлений у середу, звинуватить Росію у використанні систематичних масштабних кампаній з дезінформації.

Нагадаємо, раніше видання Washington Post писало, що Україна попереджала Facebook про брехню Росії, але її проігнорували.