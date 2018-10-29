Washington Post: Україна попереджала Facebook про брехню Росії, але її проігнорували

Американська компанія ігнорувала більшість скарг на дезінформацію аж до втручання Москви у вибори в США.

Навесні 2015 року український президент Петро Порошенко відчайдушно намагався добитися допомоги від Марка Цукерберга. Український уряд закликав Facebook зупинити кампанію Кремля з поширення дезінформації, націлену на здобуття підтримки військового російського вторгнення в Україну і підрив нової влади в країні.

Щоб привернути увагу Цукерберга, Порошенко розмістив запитання до мільярдера онлайн під час засідання у штаб-квартирі Facebook, яке модератор прочитав навіть вголос.

«Марку, ви відкриєте офіс Facebook в Україні?» - озвучив модератор, гигочачи.

Повна кімната молодих співробітників компанії вибухнула сміхом. Але урядова пропозиція була серйозною. Київ був переконаний, що відкриття офісу соціальної мережі в українській столиці з персоналом, який буде добре розбиратися в політичній ситуації в Україні, зможе вирішити байдужість Facebook до інформаційної війни, яку веде Росія.

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«Знаєте, з часом щось таке ми можемо розглянути. Тож дякую українському президенту, що написав. Гадаю, ми нічого такого ще не отримували», - відповів Цукерберг.

Через три роки після того випадку чиновники в США кажуть, що компанія тоді помилково не зупинила російське втручання онлайн до того, як це повторилося під час американських президентських виборів у 2016-му, пише Washington Post.

Чиновники тепер говорять, що російська тактика «скоординованої активності для придушення системи Facebook і використання фальшивих сторінок», була аналогічною і в Україні, і в США під час голосувань в 2016-му році. І зараз її використовують для впливу на середньострокові американські вибори.

«Я відверто говорив, що існують фабрики тролів, що їхні повідомлення і поширення просувають новини, які фальшиві. Вони просуваються на вашій платформі. Але дуже часто через фальшиві сторінки. Подивіться ж», - сказав виданню колишній заступник голови адміністрації президента України Дмитро Шимків, пригадуючи свої розмови з керівниками Facebook у червні 2015 року.

Facebook запустив значний процес реформ для своєї платформи і процесів, коли вибори президента США у 2016 проці змусили компанію і американських користувачів її продукту, усвідомити те, як російські актори зловживають соціальною мережею з метою вплинути на політику за кордоном. Але українські застереження за два роки до того викривають, наскільки технологічний гігант закривав очі на злочинне використання Facebook, зокрема у місцях, де сайт дуже популярний, але не має фізичного представництва. В Україні й зараз немає офісу Facebook.

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У соціальній мережі захищають свою реакцію на українські застереження. Мовляв, Шимків не говорив про російську дезінформацію і інші тактики на зустрічах, а говорив лише про стандарти компанії щодо видалення контенту. Крім того, у Facebook стверджують, що ті речі, про які застерігали в Україні, ніяк не пов'язані з подіями під час виборів у США.

Але, як пише видання, про зловживання можливостями Facebook повідомляли активісти, чиновники і журналісти не лише з України, а й Філіппін, М’янми й інших країн. Там скаржилися, що соціальна мережа слабо реагувала на шкідливу поведінку зловісних акторів. Все змінилося лише тоді, коли були викриті докази кампанії Росії з впливу на американські вибори.

«В якийсь момент на мене посипалися дзвінки і запитання. Тому що ми були першими, хто насправді сказав їм, що відбувається», - сказав Шимків.

Експерти кажуть, що скарги і шкода, заподіяна за допомогою соціальної мережі за кордонами Америки, де живе близько 90% від 2,2 мільярдів користувачів Facebook, не були серед пріоритетів компанії. Це могло призвести до того, що американська компанія не помітила тривожні сигнали перед виборами в США.

«Тактика Facebook в тому, щоб говорити: «Ой, ми були приголомшені», - коли насправді люди попереджали про все, скаржилися і благали роками», - сказав професор Університету Північної Кароліни Зейнеп Туфекчі, який почав закликати Facebook боротися з фальшивими плітками ще в 2011 році під час Арабської весни.

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Деякі колишні працівники Facebook розповіли, що вони знали про російські онлайн-кампанії в Україні. Але не мали повної картинки про це втручання або ж не могли донести застереження до високого рівня командного ланцюга. Алекс Стамос, який донедавна був головою департаменту безпеки соціальної мережі, пояснив, що компанія діяла в Україні проти традиційних кіберзагонів ГРУ Росії, які потім викрали листи з серверів Демократичної партії США.

«Ми знали про їхню активність під час української кризи», - сказав він, маючи на увазі демократичну революцію в 2014 році і російське військове вторгнення після неї.

«Ми почали діяти проти низки їхніх сторінок і закривати цю активність», - пояснив Стамос, додавши, що в Facebook помилково не помітили «незалежних акторів дезінформації». Ними були фальшиві облікові записи, через які поширювалися фейкові новини і повідомлення і на які вказали Шимків і інші чиновники. Елізабет Ліндер, яка до 2016 року була урядовим і політичним спеціалістом Facebook у Європі, на Близькому Сході і в Африці, розповіла, що дезінформація «викликала надзвичайну тривогу в країнах, зокрема у Східній Європі» ще до виборів у США. Але «в компанії, яка збудована на цифрах і оцінках, анекдоти часом губляться десь дорогою».

«І це було реальним викликом, який постійно мене тривожив», - говорила вона.