Sueddeutsche Zeitung: Німеччина знущається з України, коли просить повірити газовим обіцянкам Росії

Москва пообіцяє що завгодно, аби приспати німецьке сумління і добудувати «Північний потік-2», за допомогою якого можна ще сильніше наступити на горло Києва.

У російського автократа Володимира Путіна є певні інтереси у внутрішній політиці Німеччини. Тому цілком вірогідно, що заяви члена правлячої партії ХДС Фрідріха Мерца про газопровід «Північний потік-2» долетіли до його вух.

Потенційний наступник Ангели Меркель на посаді лідера партії поставив під питання, чи правильно Берлін вчиняє, коли «будує цей трубопровід». На його думку, Путін повинен розуміти, що на тлі російської атаки проти українських кораблів у Азовському морі у Німеччині щонайменше думають про це. Якщо російський президент дійсно почув ці німецькі міркування, не важко уявити його реакцію: гомеричний регіт.

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Про це пише Sueddeutsche Zeitung, нагадуючи, що «Північний потік-2», відмову від якого зараз так активно обговорюють в Німеччині, вже будується. Головні дозволи були видані, кілька сотень кілометрів труби вже прокладено, а спроби залучили до питання Єврокомісію провалилися не в останню чергу через німецький опір. І якщо у нової російської ГТС і будуть серйозні проблеми, то зовсім не через раптове осяяння в Берліні, а через санкції, якими погрожує Конгрес США західним інвесторам. Якщо окремі компанії відмовляться від проекту під страхом покарання в Америці, Росії доведеться спробувати профінансувати його самостійно.

Видання наголошує, що «Північний потік-2» - це не той випадок, коли загроз від його спорудження ніхто не помітив. Україна від самого початку б’є тривогу, тому що російська ГТС обходить українську систему. А саме через неї зараз транспортується більша частина російського газу для Європи. Єврокомісія теж на початкових етапах попереджала, що «Північний потік-2» суперечить меті континенту стати менш залежним від російського газу. Але федеральний уряд Німеччини досить довго лишався байдужим до всього цього. Лише кілька місяців тому канцлер Ангела Меркель визнала, що новий газопровід між Росією і ФРН – це не просто економічний, а й політичний проект. Тепер вона вказує на обіцянки Росії продовжити транспортування певної кількості газу через Україну. Такі обіцянки мають єдину мету – приспати німецьку свідомість.

Політична проблема, яку тепер визнали Меркель, Мерц і багато інших лідерів у ЄС, походить від того факту, що Росії під керівництвом Путіна байдуже як до міжнародного закону, так і до власних зобов’язань. Це видно в Криму, на Донбасі, а нещодавно це довели події в Азовському морі.

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«Втративши транзит газу, Україна також втратить і одну з головних гарантій від атаки агресивної і готової до експансіонізму Росії. В такій ситуації намагання заспокоїти Україну, вказуючи їй на російські обіцянки – це знущання. Для Путіна має значення лише завершення побудови газопроводу. Все решта – порожні балачки», - пише видання.

Німецька газета вказує на відсутність будь-яких ознак того, що російський тиск на Україну завершиться. Навпаки, Путін буде намагатися скористатися будь-яким уразливим місцем сусідньої країни. «Північний потік-2» йому допоможе в цьому. В Німеччині нарешті задумалися над цим. Але запізно.