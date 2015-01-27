У США розповіли про трьох російських шпигунів, одного з яких вдалося заарештувати

У США в понеділок повідомили про звинувачення в шпигунстві трьох громадян Росії, двоє з яких мали дипломатичний статус,повідомляється на сайті відомства, пише Сноб.

Один з підозрюваних 39-річний Євген Буряков заарештований в Нью-Йорку, двоє інших - 40-річний Ігор Споришев і 27-річний Віктор Подобний скористалися дипломатичним імунітетом та залишили США.

Євген Буряков, за даними Мін'юсту, є співробітником Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Росії. У США агент працював у представництві неназваного російського банку, розташованого на Манхеттені.

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Ігор Споришев працював у США з листопада 2010-го по листопад 2014 року торговим представником Росії в Нью-Йорку. Віктор Подобний приїхав у Штати на дев'ять місяців у грудні 2012 року як аташе при постійній місії Росії в ООН.

Споришев та Подобний давали доручення Бурякову, це встановили співробітники ФБР, які почали стежити за працівником банку в березні 2012 року. За цей час шпигуни провели близько 48 зустрічей, під час яких Буряков передавав Споришеву різні предмети, наприклад, сумку, журнал та клаптик паперу.

Обвинувачені у шпигунстві збирали розвіддані на користь Росії. Їх цікавила інформація про санкції проти російських банків, відомості про американські розробки в галузі альтернативної енергетики. Росіян також звинувачують у вербуванні жителів Нью-Йорка.

Висунуті їм звинувачення в разі визнання винними можуть тягнути до 15 років позбавлення волі.