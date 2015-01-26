ЗМІ: У США затримали за шпигунство трьох росіян, у тому числі аташе місії в ООН

Про це пише Эхо Москвы з посиланням на Reuters.

"Це Євген Буряков, Ігор Споришев і Віктор Піддубний. Повідомляється, що Буряків - банківський працівник, Споришев названий російським торгпредом, Піддубний - аташе російської місії в ООН. Стереження за ними велося з 2012р", - пише видання.

Читайте такожПідозри в тероризмі і шпигунстві висунуті 41 громадянину РФУ той же час, BuzzFeed пише про одного затриманого, який здійснював "економічну розвідку і вербування".