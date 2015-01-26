ЗМІ: У США затримали за шпигунство трьох росіян, у тому числі аташе місії в ООН
22:15, 26 січня 2015Світ
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У США трьом росіянам висунули звинувачення у шпигунстві.
REUTERS
Про це пише Эхо Москвы з посиланням на Reuters.
"Це Євген Буряков, Ігор Споришев і Віктор Піддубний. Повідомляється, що Буряків - банківський працівник, Споришев названий російським торгпредом, Піддубний - аташе російської місії в ООН. Стереження за ними велося з 2012р", - пише видання.
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