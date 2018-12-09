Швейцарія не прийняла ультиматум щодо нової угоди з Євросоюзом

Наразі відносини між ЄС і Швейцарією регулюються приблизно 100 угодами, які Брюссель хоче замінити одним договором.

Берн не сказав "так" загальній угоді про майбутні відносини з ЄС, попри заклик Брюсселя зробити це 7 грудня.

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Про це пише Bloomberg.

Уряд також не сказав "ні", оголосивши замість цього національну дискусію щодо проекту договору.

Якщо Швейцарія не підтримає проект угоди, то Європейська комісія не буде продовжувати визнання швейцарських бірж з 2019 року, заявили раніше у Брюсселі. 11 грудня Єврокомісія має обговорити це питання.

У вівторок офіційний Берн повідомив, що має намір завершити консультації з Європейським Союзом щодо нового договору вже у 2019 році, попри вимогу ЄС зробити це до кінця 2018-го.

Відносини між ЄС і Швейцарією регулюються приблизно 100 двосторонніми угодами, які Брюссель хоче замінити одним договором. Угода, яка б тісніше пов'язувала нейтральну країну з її найбільшим торговельним партнером, мала бути підписана ще на початку року, однак швейцарська влада заявила, що договір може підірвати високу заробітну плату і умови праці в країні. За проектом, Швейцарія автоматично адаптує свої правила міграції та соціального забезпечення до законодавства ЄС.