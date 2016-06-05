Швейцарці проголосували проти гарантованого базового доходу - опитування

Про це свідчать дані опитування, проведеного компанією GFS, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters. Прихильники ініціативи заявляють, що щомісячний дохід у розмірі 2500 швейцарських франків ($2,563) для дорослих і 625 франків на кожну дитину віком до 18 років посприятиме громадським службам.

Читайте такожУ Швейцарії проходить референдум про гарантовану для всіх жителів країни допомогуОпоненти, включаючи уряд країни, заявляють, що таке нововведення занадто багато коштуватиме і послабить економіку.

Швейцарія - перша країна, що проводить загальнонаціональний референдум щодо безумовного базового доходу, але й інші країни, зокрема Фінляндія, які розглядають подібні плани.

Уряд Швейцарії закликав виборців відкинути ініціативу, зазначивши, що вона викличе занадто багато витрат і підірве соціальну згуртованість.