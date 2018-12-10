Трамп погодився виділити Пентагону 750 мільярдів, сума допомоги для України не змінилася

Після наради з силовиками президент США збільшив фінансування оборонного відомства відразу на 34 млрд доларів.

Президент США Дональд Трамп погодився виділити Пентагону фінансування в розмірі 750 млрд доларів на 2019-й фінансовий рік (починається 10 жовтня).

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Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела в адміністрації Білого дому.

За інформацією джерела видання, домовленість досягнута на нараді 4 грудня за участі Трампа, Меттіса, голів комітетів у справах збройних сил Палати представників Мека Торнберрі (республіканець від Штату) і Сенату Джеймса Інхофа (республіканець від Оклахоми).

"Президент повністю схвалює національну оборонну стратегію і продовження відновлення збройних сил. За допомогою сенатора Інхофа і голови Торнберрі Трамп погодився на верхню межу в 750 млрд доларів", — заявило джерело телекомпанії.

Їм вдалося переконати Трампа не заощаджувати на обороні. Президент США збільшив фінансування оборонного відомства відразу на 34 млрд доларів. Тепер Пентагону належить переконати Конгрес виділити на військові потреби 750 млрд доларів.

Як повідомляв УНІАН, у серпні сенат США вже схвалив оборонний бюджет на 2019 рік, він склав 717 млрд доларів. З них Штати збиралися відправити 250 млн Україні на допомогу в зміцненні обороноздатності. Незважаючи на збільшення бюджету, наразі сума для України не змінилася.