В ООН заявили про брак фінансування для допомоги населенню сектора Газа

В ООН заявили, що змушені призупинити виплати десяткам тисяч палестинців, чиї будинки в секторі Газа були зруйновані в результаті військових дій влітку 2014 року.

В організації зазначили, що підтримку населенню чинити неможливо через нестачу міжнародного фінансування, передає LB.ua з посиланням на агентство Рейтер.

"Люди в буквальному сенсі сплять посеред руїн, діти вмирають від гіпотермії", - сказав Роберт Тернер (Robert Turner), виконавчий директор Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт (БАТОР).

За його словами, БАТОР отримала лише $135 з $720 млн., обіцяних країнами-донорами для підтримки 96 тис. палестинських родин.

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У жовтні 2014 року учасники міжнародної конференції країн-донорів у Каїрі домовилися про виділення $5,4 млрд на відновлення сектора Газа. Однак лише невелика частина цих коштів була передана палестинському населенню, відзначає агентство.

Влітку 2014 року в результаті 50-денного збройного конфлікту між угрупуванням "Хамас" і Ізраїлем у секторі Газа були зруйновані житла палестинців. Тисячі людей були змушені ночувати на руїнах, ховаючись від дощу під пластиковими листами. Близько 20 тис. осіб були переселені в будівлі шкіл.