ООН: за час конфлікту в Україні загинули 5 187 осіб

15:05, 27 січня 2015
Суспільство
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За час конфлікту в Україні з квітня минулого року загинули 5 187 осіб, ще 11 515 отримали поранення.

Фото: Роман Бочкала

Такі дані навів на брифінгу в Женеві офіційний представник управління верховного комісара ООН з прав людини Руперт Колвілл, передає ТАСС.

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Представник Дитячого фонду ООН в Україні Джованна Барберис повідомила, що на Донбасі "дітям не вистачає їжі та належної санітарії".

Раніше в ООН повідомляли, що з початку конфлікту в Україні станом на 25 листопада загинули 4 356 осіб (включаючи пасажирів малайзійського Boeing).

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