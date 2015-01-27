ООН: за час конфлікту в Україні загинули 5 187 осіб

Такі дані навів на брифінгу в Женеві офіційний представник управління верховного комісара ООН з прав людини Руперт Колвілл, передає ТАСС.

Читайте такожЗ початку конфлікту на Донбасі загинули близько 60 дітей

Представник Дитячого фонду ООН в Україні Джованна Барберис повідомила, що на Донбасі "дітям не вистачає їжі та належної санітарії".

Раніше в ООН повідомляли, що з початку конфлікту в Україні станом на 25 листопада загинули 4 356 осіб (включаючи пасажирів малайзійського Boeing).