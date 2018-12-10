National Interest: ВПС США провели спостережний політ над Україною, і це важливо

Угода про відкрите небо, згідно з якою був проведений політ, тримається на волосині у Вашингтоні.

Спостережний літак Військово-повітряних сил США провів політ над Україною з «надзвичайною» місією, метою якої, вочевидь, було простежити за військами Росії.

Держдепартамент США повідомив про це минулого тижня. На борту чотиримоторного літака OC-135 були американські, канадські, німецькі, французькі, румунські і британські спостерігачі. Політ був здійснений через два тижні після того, як війська Росії незаконно захопили три кораблі ВМС України, які намагалися пройти через Керченську протоку поблизу Криму. Про це пише National Interest, нагадуючи також, що український півострів під окупацією Росії з 2014 року.

Атака на кораблі України в акваторії була черговим порушенням, оскільки відповідно до угоди від 2003 року судна обох сусідніх країн мають право доступу до Азовського моря.

«Ми виступаємо на боці України проти російських провокативних і загрозливих дій у Азовському морі», - повідомили в Держдепартаменті США перед місією OC-135.

Видання зауважує, що американський літак, якийздійснив політ над Україною – один із двох спостережних літаків ВПС США, які працюють на основі юрисдикції угоди про відкрите небо від 1992 року. Республіканські яструби в Конгресі з усіх сил намагаються посадити ОС-135 в рамках свого наступу проти міжнародних угод.

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Політ над Україною був кваліфікований як «надзвичайна» місія, згідно з положеннями угоди, яка дозволяє 34 країнам-підписантам здійснювати розвідувальні польоти над територією один одного з радарами і камерами на борту. Це потрібно для відстеження військової активності і перевірки її на відповідність до інших міжнародних угод.

«Угода про відкрите небо робить значний внесок в безпеку і стабільність Північної Америки і Європи», - пояснив директор з питань політики щодо ліквідації і контролю озброєння в Асоціації контролю озброєнь Кінгстон Рейф.

Уряди зазвичай складають графіки спостережних польотів. Якщо говорити конкретно про США і Росію, то вони здійснюють небагато таких місій над територіями один одного впродовж року. Однак, країни-підписанти угоди можуть також наполягати на проведенні «надзвичайних місій». Такі польоти мають на меті «запобігання конфліктів і вирішення криз». Україна попросила Америку провести такий політ ОС-135 задля демонстрації солідарності між союзниками.

«Час, обраний для цього польоту, вказує на підтвердження прихильності США до України і інших партнерів», - заявили у Пентагоні.

Але насправді ж впродовж перших двох років президентства Дональда Трампа і консолідованого контролю Республіканської партії над урядом США угода про відкрите небо майже припинила своє існування. Контингент республіканців у Палаті представників на чолі з депутатом від штату Техас Маком Торнберрі активно працював над тим, щоб підірвати участь США у цій угоді. Вони наполягають що домовленості, які дозволяють Росії здійснювати польоти над американською територією, шкодять американським інтересам.

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«Немає жодного виправдання тому, щоб давати росіянам майже необмежений доступ до американського повітряного простору з метою збору розвідувальних даних», - заявляв Торнберрі.

В межах своєї кампанії республіканець і його соратники в Комітеті з питань Збройних сил Палати представників постійно намагалися позбавити літаки ОС-135 необхідного фінансування, щоб вони не могли здійснювати свої польоти. Більше того, стара модифікація Boeing 707, розроблена ще у 60-х роках минулого століття, надто застаріла. Механіки американських ВПС ще 10 років тому наполягали, що літати на ОС-135 небезпечно. В 2018 році ВПС США попросили у Конгресу 220 мільйонів доларів на закупку нових спостережних літаків. Але Торнберрі і його соратники зробили все, щоб цей пункт витрат не потрапив у оборонний бюджет Палати представників на 2018 рік.

Втім, Сенат США все ж добився виділення певної суми, щоб зберегти виконання угоди про відкрите небо ще на рік. Зважаючи на те, що війна Росії проти України загострюється, всім опонентам російської агресії пощастило, що угода і американські літаки для її виконання змогли вціліти.