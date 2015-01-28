Мер Пекіна визнав, що місто не придатне для життя через смог

Про це він заявив у промові на 14-й щорічній Народно-представницькій конференції, повідомляє Новое Время з посиланням на онлайн-журнал that's.

Поки що владі не вдалося позбавити столицю Піднебесної від промислового смогу, концентрація небезпечних речовин у якому в кілька разів вище норми. Цьому не допомогли навіть такі радикальні заходи, як закриття 392 фабрик та виведення з міста 476 тисяч автомобілів.

Ван Аншунь зазначив, що зараз ключовим джерелом забруднення повітря - залишилися фабрики, які нерівномірно розкидані по Пекіну - 70% з них перебувають у шести районах.

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Паралельно мер Пекіна зазначив, що забруднення зараз не "проблема номер один" для китайської столиці. Він вважає, що головне завдання керівництва міста - регулювання чисельності населення. Всупереч несприятливій екології, Пекін в минулому році переїхало понад 360 тисяч китайців з інших регіонів.