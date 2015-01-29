У Кремлі бояться, що корупція зруйнує суверенітет Росії

Корупція несе пряму загрозу безпеці та суверенітету РФ, заявив глава адміністрації президента РФ Володимира Путіна Сергій Іванов, передає ТАСС.

"Пряму загрозу безпеці, національному суверенітету країни несе корупція; корупція краде у всіх у нас, у країни, ресурси для розвитку", - сказав він.

Іванов підкреслив, що чиновники не можуть дозволити собі "розслабленості та безініціативності".

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"Державним службовцям усіх рангів не можна панствувати, потрібно подавати особистий приклад бездоганної поведінки та скромності", - сказав Іванов. За його словами, необхідно припинити витрачати бюджетні кошти на забезпечення необґрунтованого особистого комфорту.

Глава адміністрації Кремля також закликав посадовців відмовитися приймати подарунки, щоб уникнути запитань до них від антикорупційних служб.