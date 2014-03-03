Росія заявила про загрозу суверенітету і територіальній цілісності України

Про це йдеться в повідомленні Департаменту інформацію і друк МЗС Росії у зв'язку із запитанням ЗМІ про заяву Ради НАТО щодо ситуації в Україні.

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«Очевидно, що існуючі загрози суверенітету і територіальній цілісності України викликані виключно внутрішньополітичною кризою в країні. Її врегулювання потребує принципово іншої поведінки наших партнерів», - йдеться в заяві

При цьому в МЗС РФ категорично не згодні із заявою Ради НАТО від 2 березня, в якій Російська Федерація засуджується за «військову ескалацію в Криму на порушення принципів міжнародного права».

На думку МЗС Росії, така позиція не сприяє стабілізації ситуації в Україні і «лише заохочує ті сили, які хотіли б використовувати нинішні події для досягнення своєї безвідповідальної політичної мети».

У російському зовнішньополітичному відомстві заявили, що формування Чорноморського флоту РФ, які перебувають на території Криму, не втручаються в українські внутрішньополітичні події.

«Всі пересування підрозділів викликані виключно завданням забезпечення безпеки об'єктів флоту і недопущення можливих нападів екстремістів і радикалів на наших (російських) співвітчизників», - стверджують в російському МЗС.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня Північноатлантична рада НАТО на своєму екстреному засіданні щодо ситуації в Криму закликала Україну і Росію до негайного діалогу за можливого посередництва або Ради Безпеки ООН або Організації з безпеки і співпраці в Європі.

Рада "засуджує військову ескалацію в Криму з боку Російської Федерації і висловлює глибоку стурбованість мандатом Ради Федерації на застосування збройних сил Російської Федерації на території України", - йдеться в заяві.

"Військова операція проти України сил Російської Федерації є порушенням міжнародних норм і суперечить принципам Ради НАТО - Росія і програмі "Партнерство задля миру". Росія повинна поважати свої зобов'язання згідно із Статутом ООН і духом, принципами ОБСЄ, на яких спирається мир у Європі. Ми закликаємо Росію до деескалації напруги", - додає Північноатлантична Рада, до складу якої входить генсек НАТО і посли 28 країн-членів Альянсу.

1 березня Рада федерації Росії одноголосно прийняла пропозицію Президента РФ Володимира Путіна про введення військ в Україну.

З 27 лютого російські озброєні формування почали блокувати і захоплювати військові і державні об'єкти в Криму.

2 березня Рада при президентові РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини (РПЛ) заявила про необхідність повністю виключити використання збройних сил Росії в ході врегулювання внутрішньополітичної кризи в Україні, оскільки рішення Ради федерації про введення військ ухвалене на основі неправдивої інформації. Зокрема наголошується, що інформація про напади, заворушення і вбивства на території Криму недостовірна і перебільшена. За свідченням члена РПЛ Андрія Юрова, який перебуває в Криму, жертв і поранених серед мирного населення і військовослужбовців, про яких йшлося на засіданні Ради федерації, в останні два дні не було.

Також цю інформацію спростував генконсул Росії у Сімферополі.