Чоловік обвинуваченої у держзраді росіянки відмовився свідчити у її справі

Те саме, за його словами, має намір зробити і сестра Світлани, передає Російська служба Бі-бі-сі.

"Я скористався 51-шою статтею Конституції, яка дає мені право не свідчити щодо своєї близької людини, тобто щодо своєї дружини. Я не став нічого говорити, не став підписувати протокол, тому що у протоколі було сказано, що я підписую як свідок - а я не хочу взагалі проходити у справі як свідок", - сказав Анатолій Горлов у вівторок після відвідування відділу ФСБ у місті Вязьмі.

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За словами Горлова, так само має намір вчинити і сестра Світлани, Наталія Горлова, якій ФСБ наказала з'явитися на допит вдень у вівторок. "Ми цю тему обговорювали, вона теж, швидше за все, саме так і вчинить", - сказав Горлов.

Під петицією на захист Світлани Давидової із закликом до президента Росії Володимира Путіна відпустити її з-під арешту, підписалися десятки тисяч людей.

У вівторок прес-секретар президента Дмитро Пєсков сказав, що у Кремлі знають про справу Давидової, і президент розгляне петицію, щойно вона до нього надійде.

Анатолій Горлов дякує за це громадськості та пресі.

"Я пов'язую надії виключно із громадянським суспільством, із засобами масової інформації, хочу сказати їм спасибі, тому що якщо це (звільнення з-під арешту) і буде можливо, то лише завдяки саме такій ось громадській підтримці", - сказав Горлов.

Раніше нові адвокати Давидової Сергій Бадамшин та Іван Павлов оскаржили рішення суду від 22 січня про її арешт.

Раніше Лефортовський суд Москви санкціонував арешт Давидової на один місяць і 25 діб, до 19 березня.

Дата розгляду судом клопотання і скарги поки що не відома.

Давидовій, яка з чоловіком виховує сімох дітей, загрожує до 20 років позбавлення волі за дзвінок в посольство України із повідомленням про передбачувану відправку російських військових на Донбас.