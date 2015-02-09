Британія відправить тисячу військових до країн Балтії через російську загрозу

Чисельність підрозділу можуть збільшити до 5 тисяч вояків упродовж 5 днів у випадку кризової ситуації, передає Радіо Свобода.

Лондон у такий спосіб намагається надати підтримку балтійським партнерам із НАТО, які побоюються, що можуть стати наступною ціллю агресивних планів Кремля.

Міністр оборони Великобританії Майкл Фаллон заявив, що нині надзвичайно важливо дати чітко зрозуміти Кремлю, що НАТО рішучим чином налаштований надати захист усім членам альянсу від загрози з будь-якого напрямку.

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Майкл Фаллон, відвідавши зустріч міністрів оборони країн-членів НАТО у Брюсселі, оголосив про плани розміщення спочатку тисячі британських вояків у країнах Балтії, беручи до уваги дедалі більшу загрозу, яка надходить з боку Росії. Перша група британських військових у балтійських державах стане кістяком майбутнього підрозділу швидкого реагування, який розпочне діяльність у 2017 році.

«Я радий оголосити, що Сполучене Королівство надішле до тисячі вояків до країн Балтії, що, у свою чергу, стане початком створення стратегічного підрозділу швидкого реагування у 2017 році. Ми також надсилатимемо наших фахівців на допомогу місцевим військовим до двох регіональних штаб-квартир НАТО на північному і південному сході Європи», – заявив британський міністр оборони.

На додаток до тисячі військових, Британія надішле до країн Балтії ще 4 винищувачі «Тайфун» Королівських військово-повітряних сил. Це стане найбільшим посиленням системи колективної безпеки НАТО, починаючи від закінчення Холодної війни.

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Політичний оглядач Королівського інституту стратегічних досліджень Майкл Чомлі вважає, що загроза, яка надходить від Росії у напрямку країн Балтії є безпосереднім наслідком російської агресії на південному сході України. Цілком природньо, що країни Балтії відчувають важке дихання Москви і бажають, аби НАТО надав їм відповідний захист. Відтак на карті стоїть довіра до НАТО.

«Довіра до НАТО у цій ситуації залежить від усіх членів, які відігравали б свою роль у виконанні рішень, які було ухвалено у світлі загрози, що надходить з боку Москви. Ясно, що епіцентр цієї загрози нині розташований на південному сході України. Британський уряд неодноразово підтверджував, що перебуває на передовій протистояння зусиллям Росії і притягнення Кремля до відповідальності за анексію Криму, і подальшу підтримку сепаратистів в Україні», – зазначив Майкл Чомлі.

Відтак, надсилання тисячі британських військових і 4 винищувачів Королівських військово-повітряних сил до країн Балтії постає логічним кроком, що його здійснює Лондон, згідно зі статутом НАТО, який передбачає створення системи колективної безпеки для всіх країн-членів.

Раніше УНІАН повідомляв, що НАТО має намір розташувати у Литві та Польщі нові тренувальні бази.